Tra i giocatori che la Juventus potrebbe riuscire ad ingaggiare con più facilità, per la situazione che vive a Manchester, c'è Kalvin Phillips. Il centrocampista infatti è fuori dal progetto di Guardiola e il club inglese potrebbe aprire al prestito, formula gradita alla Juve. Secondo Sky Sport però, c'è da convincere Massimiliano Allegri, che vorrebbe giocatori con caratteristiche differenti rispette a quelle di Phillips. Situazione in divenire; l'inglese non è l'unico profilo che alla Continassa stanno studiando per gennaio.