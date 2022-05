Con il ritiro di Giorgio Chiellini e con la posizione del tutto in bilico di Daniele Rugani, in casa Juve diventa imperativo iniziare a muovere i primi passi anche per quel che riguarda la difesa. Da qualche giorno a questa parte ha preso piede una di quelle che potrebbe rivelarsi un'occasione clamorosa per Madama e riguarda il centrale del Napoli Koulibaly. Il senegalese andrà in scadenza di contratto a giugno 2023 e ad oggi ancora non è stata formulata alcuna bozza per il rinnovo con i partenopei. Resta però da battere la concorrenza agguerrita di Roma e Inter, oltre alle squadre estere.