Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve sta già iniziando a ragionare su possibili acquisti per l'estate, per rinforzare ulteriormente una rosa già arricchita dagli importanti colpi di gennaio. Un obiettivo concreto per la fascia sinistra può essere Andrea Cambiaso, giovane terzino del Genoa che si è messo positivamente in mostra in questa prima parte di stagione. Forte su di lui anche l'interesse dell'Inter, per cui si profila fin da ora un duello di mercato.