Erling Haaland sta attraendo, come ovvio che sia, i club di tutta Europa. La Juventus lo segue, anche se al momento le cifre necessarie per accaparrarselo sembrano proibitive. Tra l'altro, rispetto ad altri grandi uomini-mercato, per lui la cifra è già nota: i 75 milioni di euro della clausola rescissoria col Borussia Dortmund. Dagli inglesi di Sky Sports arriva l'indiscrezione secondo cui il Chelsea starebbe pensando seriamente di tentare l'assalto al bomber norvegese quest'estate. Sarà curioso vedere quante società offriranno quei 75 milioni e quale destinazione sceglieranno Haaland e il suo procuratore Raiola.