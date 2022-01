19









Virtualmente chiuso il colpo Denis Zakaria. Il centrocampista andrà a rinforzare la mediana a disposizione di Massimiliano Allegri; per concludere ufficialmente, serve che tutte le pedine vadano al loro posto e, cioè, che si concluda l'uscita di Bentancur in direzione Tottenham. Secondo quanto riporta Sky Sport, però, sarebbero leggermente cambiate le cifre in ballo con il Borussia ​Mönchengladbach. Non più 5 milioni come base fissa, ma 3.5, a cui aggiungere 3 milioni di bonus.