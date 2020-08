Dopo il prestito in Serie B al Pescara, dove ha totalizzato 26 presenze e 2 assist, il centrocampista cipriota Grigoris Kastanos sta per lasciare l'Italia e la Juventus: a riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale il giocatore classe '98 vicino al trasferimento all'Aek Atene. Kastanos era arrivato alla Juventus nel 2018 per rinforzare l'Under 23: una stagione da titolare in Serie C e una presenza in Serie A con Allegri, prima del prestito a Pescara.