La Juventus non ha nelle corde, in questo difficile momento economico, un acquisto cash della portata di Jadon Sancho. Ma una big come i bianconeri è sempre interessata ai grandi movimenti di mercato che riguardano i più forti giocatori europei e mondiali. E dunque assume un certo rilievo la notizia lanciata in Inghilterra dal Sun: dopo gli Europei arriverà l'annuncio del passaggio di Sancho dal Borussia Dortmund al Manchester United. Lo United pagherà 105 milioni di euro al Borussia! Per Sancho è un ritorno a Manchester, ma nella sponda opposta, dato che fu lanciato giovanissimo dal City prima di entrare nel professionismo a Dortmund.