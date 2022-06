Sfuma definitivamente uno di quello che per qualche settimana è stato un obiettivo di mercato anche della Juventus. Il riferimento va al brasiliano Gabriel Jesus, ormai promesso sposo dell'Arsenal. Come riportato anche da Sky Sport infatti, l'ex calciatore del City firmerà un contratto fino al 2027 dopo essersi sottoposto alle visite mediche previste in giornata. I Gunners verseranno 45 milioni di sterline nelle casse dei Citizens.