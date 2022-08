In casa Juve si continuano a studiare quelle che sono le ultime mosse per concludere al meglio il mercato estivo. Bisogna infatti capire quali reparti necessitano ancora di modifiche e tra questi c'è anche la difesa che, ha subito una totale rivoluzione con le uscite di de Ligt e Chiellini, ma con gli inserimenti di Bremer e Gatti. Non è da eslcudere però che possano essere prese in considerazione altre piste e una di queste potrebbe portare al centrale della Lazio, Francesco Acerbi. Stando a quanto riportato dalla versione odierna de La Repubblica però, sul giocatore ci sarebbe anche il forte interesse di Inter e Milan, pronte a darsi battaglia pur di ottenere il suo cartellino.