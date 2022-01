Aaron Ramsey è ormai fuori dai progetti della Juventus. La sessione di mercato di gennaio sarà cruciale in questo senso, con il club che vuole liberarsi dell'ingaggio del gallese e il centrocampista che cerca un rilancio. Nelle preferenze di Ramsey, ci sarebbe quella di tornare in Premier League. Secondo quanto riporta The Sun, sarebbero tre i club inglesi in corsa: Newcastle, West Ham ed Everton.