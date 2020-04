Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, non c'è solo la Juventus su Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea. Infatti, anche l'Inter è in corsa per riportare in Italia il giocatore, che in Serie A si è già visto con le maglie di Palermo e Roma. Emerson Palmieri ha parlato di rinnovo con il Chelsea, ma non sembrano esserci passi avanti su quel fronte: per questo, Juve e Inter lo seguono da vicino. Il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni, una cifra importante per un giocatore che, nella rosa bianconera, sarebbe da considerare il vice di Alex Sandro.