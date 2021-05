Sarà un mese caldissimo alla Continassa. Non solo perché nel nord di Torino le temperature iniziano a salire con l'arrivo dell'estate, ma soprattutto perché negli uffici del Quartier Generale della Juventus si dovrà far di tutto per far quadrare i conti. In questo senso, l'obiettivo primario è produrre plusvalenze per un totale di 100 milioni di euro, entro il 30 giugno. Questo permetterebbe alle casse del club di respirare e risolleverebbe in parte il rosso in bilancio. Inizia, quindi, un mese cruciale per il mercato in casa Juventus, soprattutto in chiave cessioni: gli intoccabili, in rosa, si contano sulle dita di una mano.