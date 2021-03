1









Non solo obiettivi prioritari, la dirigenza della Juventus segue attentamente i settori giovanili delle grandi squadre europee per adocchiare possibili crack futuri. Di recente, Fabio Paratici ha messo gli occhi su Fabio Blanco, classe 2004 del Valencia che ha già stregato tutti in Spagna, dove è in atto il Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Inoltre, stando a quanto riporta Mundo Deportivo, sul giocatore ci sarebbero anche Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Marsiglia, con i blaugrana che però sarebbero in vantaggio sulla concorrenza.