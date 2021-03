Il mercato estivo dei parametri zero luccicherà grazie a nomi di primissimo livello. Tra questi ci potrà essere anche Sergio Aguero, in scadenza di contratto con il Manchester City con cui non ha ancora raggiunto alcun tipo di accordo per il rinnovo contrattuale. Stando a quanto riporta il Sun, sono tanti i club in fila per il Kun: in Serie A si starebbero sfidando Juventus e Inter, mentre all’estero ci sarebbero Barcellona e Paris Saint-Germain. Solo il tempo, l’ambizione del progetto tecnico della squadra offerente e la richiesta d’ingaggio potranno rivelarci la prossima avventura di Aguero.