Come racconta Gazzetta, Allegri ha dato l’ok anche alla partenza di Moise Kean. L’azzurro, arrivato dalla Premier negli ultimi giorni di mercato, non è stato all’altezza delle aspettative. La Signora lo ha preso dall’Everton con la formula del prestito biennale oneroso con l’obbligo di riscatto. I bianconeri vorrebbero riscattarlo già quest’estate (servono 28 milioni), anticipando i tempi, con l’obiettivo di rivederlo subito. Finora però non ci sono squadre che si sono fatte avanti in maniera concreta: solo qualche sondaggio ma nulla di più.