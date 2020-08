Edin Dzeko è il primo nome per l'attacco nella lista di Andrea Pirlo. Con l'arrivo del nuovo allenatore l'attaccante bosniaco ha superato Milik nelle preferenze della Juve, in pressing continuo sulla dirigenza giallorossa per convincerla a lasciar partire Dzeko. La Roma tratterà la sua cessione solo se sarà lo stesso giocatore a chiedere di lasciare la capitale. Altrimenti, secondo La Gazzetta dello Sport, l'idea della società è quella di proporgli un altro anno di contratto, fino al 2023, con ingaggio da spalmare.