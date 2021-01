La rottura che si è consumata tra Dzeko e Paulo Fonseca sta progressivamente allontanando l’attaccante bosniaco dalla Roma. Per questo è stato nuovamente accostato alla Juventus, dopo averlo corteggiato a lungo in estate salvo poi affondare per Alvaro Morata. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Dzeko vorrebbe approdare in un top club, per questo il suo entourage ha bussato alla porta di Manchester City, Tottenham, Psg, Real Madrid e Barcellona, tenendo vive le piste italiane, anche se al momento i club più concreti sono West Ham e Wolverhampton. Il centravanti giallorosso fa muro puntando più in alto, ma la sensazione è che i due club insisteranno ancora.