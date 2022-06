Dopo aver annunciato il mancato riscatto per Alvaro Morata, ora la Juve si orienta su altri profili per cercare quello giusto da affiancare a Dusan Vlahovic. Uno dei nomi che sta prendendo quota in queste ultime ore è quello dell'ex giallorosso Edin Dzeko, ormai prossimo a lasciare l'Inter. Come riportato anche nella versione odierna della Gazzetta dello Sport infatti, il bosniaco starebbe trovando una sistemazione altrove e la Juve sarebbe molto gradita a lui, con quest'ultima che potrebbe portarlo all'ombra della Mole dopo averlo corteggiato per diversi anni.