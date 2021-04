Il tormentone Dzeko potrebbe tornare ad incuriosire il mercato estivo. Perché nelle ultime sessioni di mercato il bosniaco è stato vicino ad abbandonare la capitale, cosa che potrebbe accadere la prossima estate. La Roma vorrebbe dare un taglio agli ingaggi, dove pesa quello di Edin pari a 7,5 milioni di euro. Lui ha un contratto fino al 2022 e se chiedesse di andare via potrebbe rescindere il contratto con i giallorossi per liberarsi a parametro zero. In questo ipotetico scenario, l’ex Manchester City potrebbe tornare di moda per l’Inter, mentre in passato era un obiettivo concreto della Juve. È quanto riporta La Gazzetta dello Sport.