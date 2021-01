Edin Dzeko e Paulo Fonseca, centravanti-leader e allenatore della Roma. Due entità che normalmente dovrebbero essere in armonia per far funzionare la squadra, ma che invece hanno rotto i rapporti. Ora c'è spazio solo per uno dei due a Trigoria. E la società della Capitale, almeno per la stagione in corso, sembra propendere per confermare il tecnico portoghese. Ecco che allora si moltiplicano le voci di mercato sulla possibile destinazione di Dzeko, che vedono coinvolte pure la Juventus: come svela Calciomercato.com la Roma ha offerto l'attaccante bosniaco al Barcellona. A mister Koeman lui piace, ma il club catalano ha detto no perché si trova in un momento societario non facilissimo e per ora sta dando priorità al rafforzamento della difesa.