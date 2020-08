1









Edin Dzeko vuole solo la Juventus. Secondo quanto riferito da Tuttosport il club bianconero avrebbe deciso di puntare con forza sull'attaccante bosniaco della Roma, per regalare ad Andrea Pirlo il rinforzo tanto ambito in attacco. Lo stesso Dzeko avrebbe deciso: vuole solo la Juve. La trattativa avanza senza fretta, con i bianconeri che sperano di avere il giocatore dopo la sosta per le nazionali.