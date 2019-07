Paulo Dybala può lasciare la Juventus. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Psg e Manchester United hanno chiesto informazioni sull'attaccante argentino che i bianconeri non hanno messo sul mercato. Paulo, però, può lasciare i bianconeri per un'offerta pari a 100 milioni di euro. E' questa la valutazione che ne fa il club bianconero. Dybala non è sul mercato ma per la giusta offerta può lasciare la Juventus. Sarri è avvisato.