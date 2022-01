1









Fantamercato? Se, alla fine, il rinnovo di Dybala non dovesse arrivare, si aprirebbero prospettive di mercato nuove, per la Juventus. Piste che, prima, potevano essere considerate fantasiose o azzardate. Secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport, se il rapporto tra Dybala e Juventus dovesse irrimediabilmente incrinarsi, e la firma sul contratto non dovesse arrivare, con i soldi risparmiati il club punterebbe su due profili, in particolare: Pogba o Vlahovic.