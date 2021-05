Dalla Francia fanno sapere che Paulo Dybala è stato offerto al Psg. Lo riporta France Football, secondo il quale però la squadra di Mauricio Pochettino non è interessata all'argentino in scadenza di contratto nel 2022 con la Juventus, anche perché ha da poco prolungato il rapporto con con Angel Di Maria, anche lui mancino come Dybala. Il timore è che i due in campo si possano pestare i piedi, e per questo il Psg ha detto no a Dybala.