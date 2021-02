Adesso Paulo Dybala sta solo pensando a recuperare dal ko al ginocchio per guadagnarsi la convocazione contro il Porto, ma parallelamente tiene sempre banco la questione contrattuale. In scadenza nel 2022, le parti non si aggiornano da diverso tempo e la stampa francese prova a delineare lo scenario in caso di mancato prolungamento. Rumors d’Oltralpe sostengono come la Juve, in tal caso, lo possa mettere sul mercato e si troverebbe nella stessa condizione dell’Inter con Icardi, quando concesse uno sconto di circa 15 milioni di euro al Psg a causa dell’avvento del Covid. Il prezzo del cartellino di Dybala potrebbe dunque calare fino ai 55/60 milioni di euro.