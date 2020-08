Occhio, perché Paulo Dybala non è più un'intoccabile per la Juventus. L'argentino è stato uno dei protagonisti della vittoria del nono scudetto di fila e da mesi sta trattando il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, ma secondo La Gazzetta dello Sport di fronte a un'offerta di 100 milioni i bianconeri valuterebbero lo scenario. Ad oggi, comunque, non è arrivata nessuna offerta: il giocatore vuole restare a Torino e sogna la fascia da capitano al braccio con la maglia della Juve.