Cinque pretendenti per un solo talento: il 10 della Juve. ​Secondo il Mirror Manchester United, Liverpool e Tottenham stanno monitorando la situazione di Dybala alla Juventus, in attesa di capire come evolverà la situazione sul fronte rinnovo. Alla finestra anche Real Madrid e Barcellona. Tre in Inghilterra e due in Spagna, in attesa del rinnovo in tanti guardano al futuro di Paulo Dybala.