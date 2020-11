Tanto si discute di Paulo Dybala in questi giorni, delle sue prestazioni e del suo posto all'interno della Juventus di Andrea Pirlo. E di tanto in tanto continua ad aleggiare lo spettro di un rinnovo contrattuale che sta andando per le lunghe. Questa situazione dà adito naturalmente alle più disparate voci di mercato sul futuro dell'attaccante argentino. Le più recenti sono quelle lanciate dagli spagnoli di Don Balon, che vedono un Dybala destinato a essere scambiato col Real Madrid per Marco Asensio, esterno offensivo assai caldeggiato da Cristiano Ronaldo.