Secondo quanto riportato da Sport, questa non è la prima volta che il Barça e Dybala hanno preso contatto. Tre stagioni fa, il club blaugrana ha sondato un prezzo di trasferimento, ma non è mai stato negoziato. La sua posizione in campo andava in contrasto con Leo Messi e il Barça non ha mai preso in considerazione seriamente l'argentino, che ha anche uno stipendio da più di 13 milioni di euro lordi a stagione alla Juventus. Ora, il club italiano gli ha fatto una proposta basata su obiettivi, ma per Dybala è chiaro che un ciclo alla Juve è finito e vorrebbe cambiare aria per continuare a crescere.