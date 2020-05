La Juventus ha (ri)messo gli occhi su, centrocampista del Psg che i bianconeri avevano già seguito in passato. In casa Juve l'argentino ha uno sponsor niente male: si chiama, e secondo Tuttosport ha consigliato vivamente ai dirigenti di provare a prendere Paredes. I due sono stati avversari in Serie A quando il giocatore del Psg era alla Roma, ma soprattutto sono compagni di nazionale con la maglia dell'Argentina.