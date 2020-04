1









Il nome di Philippe Coutinho è stato accostato più volte a Inter e Juve. Il brasiliano, ancora di proprietà del Barcellona, ma in prestito al Bayern Monaco, non dovrebbe essere riscattato dai bavaresi, quindi potrebbe fare ritorno in Spagna. Il riscatto è in bilico e vincolato anche allo stop improvviso della stagione, a causa del coronavirus. A Barcellona Coutinho non ha lasciato grosse tracce, e quindi il brasiliano si guarda attorno per capire dove potrebbe trovare il giusto spazio per ripartire. Per la Juve però, secondo quanto riferito da calciomercato.com, Coutinho non è una prima scelta, e anche Conte ha fatto altri nomi all’Inter per migliorare il reparto offensivo dei nerazzurri.