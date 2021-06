Il Barcellona sta conducendo un mercato a cinque stelle, intelligentemente a parametro zero per non appesantire un bilancio di certo non roseo. Depay, Aguero e l’imminente rinnovo di Messi, colpi che devono essere controbilanciati da uscite. Tra gli indiziati Miralem Pjanic, ai margini del progetto tecnico di Koeman dopo un solo anno in blaugrana. Mire piace molto alla Juventus, Max lo riaccoglierebbe a braccia aperte, ma nel frattempo ci sarebbe anche altri club che lo seguono. Stando a quanto riporta Sport, ci sarebbero Paris Saint-Germain e Chelsea.