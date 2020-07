Il CEO del Bayern Monaco Rummenigge si è detto ottimista nel vedere David Alaba chiudere la sua carriera in Baviera. Ma il dato di fatto, è che l’accordo per il suo contratto (in scadenza nel 2021) non è ancora stato raggiunto. In questo stallo, si vorrebbero inserire molti top club, tra cui anche Juventus e Inter pronte a sfruttare l’occasione. Ma non sono le sole: come riporta il Telegraph, sia Chelsea che Manchester City stanno monitorando le vicende che riguardano il terzino austriaco.