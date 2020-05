La Juventus sta pensando alla strada giusta per provare a portare in bianconero Emerson Palmieri: il terzino del Chelsea è da tempo nel mirino di Paratici, che ora vuole provare a dare un'accelerata perché in quel ruolo potrebbe perdere Alex Sandro (è arrivato un sondaggio del Psg). I bianconeri valutano la possibilità di inserire il cartellino di Adrien Rabiot come contropartita per abbassare la richiesta di 30 milioni cash del Chelsea, o, in alternativa, prendere Emerson in prestito oneroso. La Juve valuta e prova a percorrere la strada più facile, Emerson Palmieri nel mirino di Paratici.