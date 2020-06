Cristian Romero è uno dei talenti che più sono appetiti in Italia e in Europa. Il difensore argentino, di prosperità della Juve ma in prestito al Genoa, ha disputato una stagione ad alti livelli, divenendo un punto di forza del club ligure. Al termine del campionato farà ritorno a Torino, per mettersi a disposizione di Maurizio Sarri. Ma la Juve potrebbe utilizzarlo anche come pedina di scambio. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, infatti, Romero è finito nel mirino di Roma e Fiorentina, e potrebbe tornare utile alla Juve nelle operazioni per Zaniolo, Chiesa o Castrovilli.