Si profila un duello tutto rossoblù per ottenere le prestazioni di Radu. Il giovane difensore romeno della Juventus è infatti finito nel mirino sia del Cagliari che del Genoa, che lo vorrebbero con sé in prestito. Lo riporta calciomercato.com. La Juve in questo momento tratta con il Cagliari e ha aperto alla possibilità di un prestito biennale, ma con rientro assicurato a Torino nel 2023.