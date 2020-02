L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport analizza il mercato di riparazione della Juventus concentrandosi sulla cessione di Emre Can e il mancato acquisto di Haaland, finito pure lui al Borussia Dortmund: "Sul piano tecnico è complicato capire perché un centrocampista totale di quel livello fosse emarginato in un reparto che finora in questa stagione non ha certo entusiasmato", scrive Alberto Polverosi riferendosi ovviamente a Emre Can. "Ha giocato da padrone della sua nuova squadre che lo ha subito riconosciuto come primo riferimento del gioco. Tecnicamente meglio di Matuidi, tatticamente più evoluto di Bentancur. Pure la seconda operazione c'entra in qualche modo coin la Juve che stava trattando quel fenomeno di Haaland col Salisburgo, prima che i tedeschi glielo portassero via. Il costo totale del gigante norvegese ammonta a 45 milioni di euro, più o meno la stessa cifra che la Juve ha investito per portare Kulusevski in bianconero nella prossima stagione".