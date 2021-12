Molto dipenderà dalle cessioni, ma gli obiettivi (e le eventuali alternative) sembrano essere ben chiari. I due nomi prioritari per ilin entrata della- per gennaio e per la prossima estate - sono sempre, individuati come le pedine più adatte per rinforzare, rispettivamente, l'attacco e il centrocampo, sulla scia del progetto di ricambio generazionale. Per entrambi, però, potrebbero esserci alcuni rischi, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: nel caso del bomber serbo, lapotrebbe essere troppo forte per i bianconeri, in un effetto di asta al rialzo; per quanto riguarda, invece, il giocatore del Monaco, le cifrepotrebbero allontanarsi parecchio dalle possibilità della Juve.Ecco dunque farsi avanti le, anche queste già conosciute:, entrambi in scadenza, da valutare, però, sulla base di età, potenziale e funzionalità al nuovo progetto della Vecchia Signora. Da non escludere l'ipotesi di nomi a sorpresa, o comunque non molto accreditati al momento, in attesa di vedere concretizzate le uscite necessarie per alleggerire il monte ingaggi e fare spazio ai nuovi rinforzi.