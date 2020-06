La Juve è disposta a sacrificare Federico Bernardeschi: secondo La Gazzetta dello Sport, i bianconeri potrebbero inserire l'ex Fiorentina in due affari: il primo è con il Chelsea per Jorginho, il secondo è con la Roma per Zaniolo. Tanto comunque dipenderà dal rendimento del giocatore in questa ultima parte di campionato: per Bernardeschi si tratta di un vero e proprio banco di prova.