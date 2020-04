Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la Juventus sta valutando due piste "italiane" per coprire il buco in rosa del terzino sinistro. Infatti, i bianconeri hanno solo Alex Sandro nel ruolo e sicuramente dal prossimo mercato arriveranno nuove risposte. Tra i tanti nomi, ci sono due giocatori che già giocano in Serie A: uno è Luca Pellegrini, in prestito a Cagliari e pronto a giocarsi le sue carte al rientro. Il secondo, invece, è Rogerio del Sassuolo: i bianconeri lo hanno ceduto in Emilia, ma sono pronti a riprenderselo, visto che il giocatore resta un pallino di Paratici (e ha recuperato dall'infortunio).