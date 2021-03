Fin dal suo arrivo sulla panchina della Juventus Andrea Pirlo aveva chiesto un rinforzo di qualità a centrocampo. Oggi la dirigenza è ancora alla ricerca di quel giocatore per fare il salto in quel reparto, e secondo Tuttosport sono due i nomi più caldi in chiave bianconera: il primo è quello di Jorginho del Chelsea, già trattato un anno fa su richiesta di Sarri; l'altro è Manuel Locatelli, per il quale la Juve ha fatto diversi sondaggi col Sassuolo che valuta il giocatore 40 milioni di euro.