La situazione economica non facilissima nel mondo del calcio, e in quello della Juventus, fa sì che il club bianconero abbia due nomi in cima alla propria "lista della spesa" per le prossime sessioni di mercato. Ma che abbia pure dei nomi di riserva su cui virare, dal momento che gli obiettivi ideali sono difficili da raggiungere. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.GLI OBIETTIVI PRINCIPALI:in attacco,a centrocampoOBIETTIVI REALISTICI A BREVE TERMINE: i medianiche possono arrivare a parametro zero