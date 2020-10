1









Neanche è finito questo mercato che l'Inter è già al lavoro per la prossima sessione invernale. E nel mirino ci sono sempre i due esterni del Chelsea Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, che piacciono molto anche alla Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport, uno dei due a gennaio potrebbe davvero partire a prezzo di saldo: Lampard ha voluto Chilwell dal Leicester come titolare sulla fascia sinistra, Emerson e Alonso sono entrambi fuori dal progetto dei Blues, l'allenatore non lo considera e potrebbe aprirsi un testa a testa tra Inter e Juve.