La Juve continua a monitorare il mercato alla ricerca di una punta per sostituire Gonzalo Higuain, che al termine della stagione lascerà Torino. Se Milik e Jimenez sono i primi nomi in lista, nelle ultime ore sono avanzate altre due candidature. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, la Juve è attenta anche alle evoluzioni della situazione tra Dzeko e la Roma, pronta a sfidare l’Inter nella corsa al bosniaco. Continuano poi i contatti con Alexandre Lacazette, punta in uscita dall’Arsenal.