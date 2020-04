Il futuro di Alex Sandro potrebbe essere lontano dalla Juve. Non è questo il piano della Juve che spera di trattenere il terzino brasiliano. In caso di offerte clamorose, tuttavia, i bianconeri potrebbero decidere di lasciar partire l'ex Porto e sul taccuino di Fabio Paratici ci sono già due nomi importanti: Emerson Palmieri del Chelsea e Alex Telles del Porto. I due sono valutati anche in un'ottica di convivenza con Alex Sandro al quale manca un sostituto naturale. Se uno dei due arriva e Alex Sandro resta, a quel punto sarà Luca Pellegrini a dover fare le valigie.