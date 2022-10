Come racconta Gazzetta, se il portiere del futuro è una esigenza, ma non ancora una priorità a livello temporale, tra gennaio e giugno 2023 la Juventus dovrà rinfrescare e completare il reparto difensivo. È caccia a un successore di Alex Sandro, che in estate saluterà a scadenza di contratto. Per Alfonso Pedraza, 26enne terzino del Villarreal, è sfida all’Inter. A ruota resta Alejandro Grimaldo, in odore di svincolo dal Benfica.