1









Il futuro è già adesso. È tempo di riflessioni in casa Juventus, tra chi dovrà continuare a portare alta la bandiera bianconera e chi cederà il passo, fondando le basi per il futuro. Sono diversi gli elementi da cui ripartirà la Juve, come Chiesa e De Ligt e, ovviamente, cercherà di attingere dal mercato. Stando a quanto riporta Tuttosport, sono due i profili presi in considerazione per rinforzare il centrocampo, ovvero Jorginho del Chelsea e Locatelli del Sassuolo, che piace e non poco al Manchester City.