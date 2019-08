Non solo Mauro Icardi che resta l'obiettivo principale per l'attacco della Juventus. I bianconeri, infatti, si stanno guardando attorno alla ricerca di altri profili che potrebbero fare al caso di Maurizio Sarri. Uno di questi è stato offerto dal Barcellona: si tratta di Luis Suarez, attaccante blaugrana che può partire in caso di arrivo di Neymar. L'altro, invece, è stato visionato dagli osservatori della Vecchia Signora la scorsa settimana, si tratta di Moussa Dembele, attaccante del Lione.