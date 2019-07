Sono due i nomi caldi per il mercato della Juventus in attacco. Federico Chiesa e Mauro Icardi. L'attaccante argentino è un nome che non passa mai di moda e i contatti tra Paratici e Wanda vanno avanti ma per ora Marotta ha chiuso la porta ai bianconeri. Per quanto riguarda l'esterno viola, ci sarà presto un incontro tra lui e il nuovo presidente del club Rocco Commisso che vuol trattenerlo a tutti i costi. Nonostante la volontà del calciatore di lasciare Firenze, forse la Juve dovrà arrendersi di fronte al deciso no di Commisso.