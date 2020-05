Due nomi caldi per il mercato della Juventus. Secondo Tuttosport il club bianconero sta insistendo in particolar modo sui profili di Federico Chiesa e Arkadiusz Milik. Per entrambi si lavora ad uno scambio per abbassare le pretese economiche rispettivamente di Fiorentina e Napoli. Per ciò che riguarda Chiesa resta in auge il possibile scambio con Rolando Mandragora destinato a tornare alla Juventus per 26 milioni di euro a partire dalla prossima stagione. Difficile però che il centrocampista attualmente all'Udinese venga confermato nella rosa della Juve per la prossima stagione.